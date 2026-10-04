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Una calle clave que une dos barrios de La Plata y hace años espera el asfalto

Hace años, la calle 52 permanece sin pavimentar entre las avenidas 143 y 149. Los vecinos sostienen que se trata de una arteria fundamental para conectar Los Hornos con San Carlos y reclaman una obra que permita mejorar la circulación y el acceso a escuelas, clubes e instituciones de la zona.

Por Redacción

Vecinos de la zona oeste de La Plata volvieron a poner el foco sobre el estado de la calle 52, entre 143 y 149, y reclamaron que el sector sea incluido en un plan de pavimentación. Según plantean, se trata de una arteria de importancia estratégica para la circulación cotidiana y para unir distintos sectores de Los Hornos y San Carlos.

La calle permanece desde hace años sin asfalto y, de acuerdo con los vecinos, las condiciones de circulación se vuelven especialmente complicadas durante los días de lluvia, cuando el barro y el deterioro de la calzada dificultan el tránsito de vehículos y peatones.

El pedido cobra mayor relevancia por la cantidad de instituciones que se encuentran en el área. En las inmediaciones funcionan escuelas, clubes y diferentes espacios comunitarios, por lo que la calle 52 es utilizada diariamente por vecinos, estudiantes, familias y quienes concurren a esas instituciones.

Para los habitantes del barrio, el asfaltado permitiría además generar una conexión más directa y segura entre Los Hornos y San Carlos, evitando que determinados recorridos deban realizarse por otras arterias y mejorando la circulación dentro de una zona que en los últimos años tuvo un importante crecimiento habitacional.

El reclamo apunta a que la obra no sea considerada únicamente como una mejora para quienes viven sobre esas cuadras, sino como una intervención que podría beneficiar a una amplia zona y fortalecer la conexión vial entre ambos barrios.

Mientras tanto, los vecinos esperan que el pedido sea escuchado y que la calle 52 pueda dejar atrás el estado de tierra que mantiene desde hace años.

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