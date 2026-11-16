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Ruidos y maniobras peligrosas

Una caravana de motociclistas alteró la madrugada en zona norte

Esta vez se reunieron en un hipermercado / captura de video

Por Redacción

Una vez más, una numerosa caravana de motociclistas interrumpió el descanso de los vecinos de la región. Cansados de los ruidos y de las situaciones de peligro que se repiten durante la madrugada, los frentistas volvieron a reclamar controles para frenar este tipo de episodios.

Según se pudo reconstruir, fueron al menos 100 las motos que circularon en grupo, con escapes libres, explosiones y maniobras peligrosas que no solo generaron molestias por la contaminación sonora, sino también preocupación entre vecinos y comerciantes.

Uno de los episodios más resonantes tuvo lugar en el estacionamiento de un hipermercado de Ringuelet, donde se encontraron los motociclistas antes de continuar con sus recorridas por distintos sectores de la región.

De acuerdo con lo que trascendió, la caravana también pasó por Camino Centenario y Camino General Belgrano. Allí, los motociclistas avanzaron en grupo durante la madrugada, en medio de aceleraciones y ruidos que alteraron la tranquilidad de quienes viven en las inmediaciones.

La zona norte no es la única afectada por este tipo de situaciones. Hace apenas unos días, vecinos denunciaron un episodio similar protagonizado por una numerosa caravana que recorrió diagonal 73, entre las plazas Moreno y Azcuénaga, y generó malestar entre quienes residen sobre ese corredor.

Ante esta situación, los vecinos piden que se refuercen los controles durante las noches para así ponerle fin a esta modalidad que atenta contra la tranquilidad y el descanso.

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