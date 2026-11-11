Una científica platense fue distinguida por sus aportes a la investigación de la tos convulsa

La investigadora del CONICET La Plata Daniela Hozbor recibió la Mención de Honor al Valor Científico en reconocimiento a su trayectoria y sus contribuciones al estudio de la tos convulsa o coqueluche. La distinción se entregó durante una ceremonia realizada en el Salón Azul del Senado de la Nación, donde fueron reconocidos 40 científicos y científicas de las 24 jurisdicciones del país.

Hozbor es investigadora principal del CONICET, directora del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular (IBBM), que depende del CONICET y la Universidad Nacional de La Plata, y del Laboratorio Vacunas Salud (VacSal). Su trabajo se destaca especialmente por los avances en el conocimiento de la tos convulsa, así como por sus aportes a la investigación de vacunas y al fortalecimiento de las estrategias de inmunización. También desarrolla una labor docente en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP y participa en la formación de nuevas generaciones de investigadores.

La propuesta para otorgarle el reconocimiento fue impulsada por la senadora nacional Juliana Di Tullio, quien entregó el diploma junto a su par Eduardo «Wado» de Pedro. No es la primera distinción que recibe la científica platense: en 2023 fue reconocida con el Premio Konex-Diploma al Mérito, otorgado por la Fundación Konex, como una de las 100 personalidades destacadas de la ciencia y la tecnología argentina.