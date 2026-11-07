Una crecida del Río de La Plata afecta a la Región este sábado

El Servicio de Hidrografía Naval, dependiente del Ministerio de Defensa, emitió un alerta por una importante crecida del Río de la Plata interior que afectará a la costa de Berisso, Ensenada y las zonas costeras norte y sur del conurbano bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con el informe oficial, el nivel del agua se ubica 1,30 metros por encima de los valores indicados en las tablas de marea durante la madrugada y la mañana de hoy.

Las proyecciones del organismo detallan que los picos de altura se registran en distintos puntos estratégicos de la Región. En el Puerto La Plata, el agua alcanzó los 2,75 metros a las cinco de la mañana.

En tanto, en el Puerto de Buenos Aires, a la altura del Muelle de Pescadores, se registró una marca similar de 2,75 hacia las 7 de este sábado. Por su parte, en la localidad de San Fernando, la altura máxima estimada llega a 2,80 metros, prevista para las ocho de la mañana.

Desde el Centro de Prevención de Crecidas informaron que, de no mediar cambios en las condiciones hidrometeorológicas actuales, el alerta se mantendrá en vigencia.

En la Región ante cualquier situación de emergencia o necesidad de asistencia en las zonas ribereñas, se recuerda que se encuentran habilitadas las líneas de contacto gratuito con la Prefectura Naval Argentina al 106, los Bomberos Voluntarios de Berisso al 100 y Defensa Civil Berisso al 103.