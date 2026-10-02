Una cuadra céntrica quedó a oscuras y reaviva el reclamo de los vecinos: "Es recurrente"

Los vecinos de la avenida 53 entre 2 y 3 volvieron a reclamar por las constantes fallas en el servicio de alumbrado público. El reclamo vecinal data desde hace varias semanas y argumentan que la calle queda a oscuras y significa un grave riesgo para los conductores que circulan por la zona.

"Es un corte recurrente" manifestó uno de los vecinos a Diario EL DIA a través de WhatsApp (2214779896). Además del reclamo por la frecuencia de los cortes, compartió un video de cómo se encuentra la zona cada vez que el alumbrado público vuelve a fallar.

A oscuras, las únicas luces son la de los faros de los vehículos que transitan por la avenida y la iluminación de los halls de los edificios. Por otro lado, el perímetro del Ministerio de Seguridad bonaerense permanece completamente a oscuras.

Esta falta de iluminación provoca una gran preocupación en los frentistas ante eventuales episodios de inseguridad, como también el aumento del riesgo de accidentes.