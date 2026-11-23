Vecinos de Ringuelet manifestaron su preocupación por la falta de alumbrado público en la cuadra de calle 2 bis entre 519 y 520, donde desde hace más de una semana permanecen fuera de servicio las únicas dos luminarias de la cuadra.

Según indicaron habitantes de la zona a este diario, el desperfecto afecta a las columnas identificadas con los números 001 10772 y 001 10773. Al tratarse de los dos únicos focos instalados en ese tramo, la cuadra queda completamente a oscuras durante la noche.

De acuerdo con el testimonio vecinal, la falta de visibilidad generó un escenario de mayor vulnerabilidad y ya se registraron hechos de inseguridad en el lugar desde que comenzó el problema.

Ante esta situación, los frentistas solicitaron la pronta intervención de las áreas municipales correspondientes para reparar o reemplazar las luminarias y restablecer el servicio en el barrio.