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Golpe a la educación

Una escuela de La Plata sin clases este lunes por robos y destrozos

El ataque tuvo lugar en la Primaria N°5, situada en 1 y 38. Profunda angustia en la comunidad educativa por lo ocurrido

Por Redacción

Una escuela de La Plata suspendió este lunes todas las actividades escolares y administrativas luego de que se detectaran importantes destrozos dentro del establecimiento. Se trata de la Primaria N°5 "Coronel de Marina Tomás Espora" situada en 1 y 38, en donde además se intentaba averiguar si los intrusos robaron elementos de valor.

Según las primeras informaciones, el ataque fue alertado a primera hora de este lunes por parte de trabajadores y autoridades que se acercaron a la escuela para dar comienzo a la jornada escolar. En ese sentido estiman que la intrusión, seguida de roturas y probable faltante de distintos elementos, ocurrió durante el fin de semana.

Tras encontrarse con un panorama desolador las autoridades emitieron un comunicado dirigido a las familias. "Lamentamos informar que durante el fin de semana entraron a robar e hicieron mucho daño en la institución", versa el texto.

En la misiva agregaron: "Llamamos a la policía y tienen que hacer toda la inspección.  Entraron y rompieron en todos los salones. Por lo informado, en el día de la fecha no habrá clases en ambos turnos".

Los graves hechos provocaron una profunda angustia en la comunidad educativa mientras se trataban de establecer más precisiones sobre los lamentables actos delictivos. Asimismo, se aguardaba la llegada de peritos a los fines de recabar datos sobre los destrozos, el robo y otros datos que aporten información para esclarecer lo sucedido.

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