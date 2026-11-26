La Escuela de Educación Especial N° 535 de La Plata lleva una semana sin clases por problemas en los baños del establecimiento. Ante la falta de soluciones, las familias de los alumnos reclaman una respuesta del Consejo Escolar para que se realicen las reparaciones necesarias y los chicos puedan regresar a las aulas.

El planteo fue difundido por integrantes de la comunidad educativa, que manifestaron su preocupación por la continuidad de la suspensión de las actividades. A través de un mensaje, una de las madres pidió que el reclamo llegue a las autoridades y remarcó la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para los estudiantes con discapacidad. "Hablemos de verdadera inclusión", expresó.

El reclamo al Consejo Escolar de La Plata

Según informaron desde la institución en una comunicación enviada a las familias, las clases continuarían suspendidas debido a que todavía no se habían concretado los arreglos en los sanitarios.

En ese mensaje, indicaron que el Consejo Escolar había comunicado que se presentaría en el establecimiento, aunque hasta el momento no se había producido esa intervención. Frente a la falta de avances, desde la escuela señalaron que dieron intervención a la inspectora para gestionar una respuesta ante el organismo educativo.

La suspensión también afecta al servicio de transporte escolar: no se realizan los recorridos de camioneta en ninguno de los turnos mientras persista la situación.

Mientras tanto, los docentes envían por WhatsApp las propuestas pedagógicas correspondientes a cada grupo, con el objetivo de que los estudiantes puedan continuar con algunas actividades desde sus casas.

Las familias insisten en la necesidad de que se reparen los baños y se normalice cuanto antes el funcionamiento de la escuela. Por ahora, los alumnos continúan sin poder asistir presencialmente y la comunidad educativa espera una respuesta que permita retomar las clases.