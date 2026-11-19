Formado a fines de los ‘90, cuando sus integrantes cursaban composición y dirección coral y orquestal en la Facultad de Bellas Artes en la Universidad Nacional de La Plata, el grupo Aca Seca Trío demostró desde entonces su profundo conocimiento del folklore argentino y latinoamericano, en una carrera que mereció reconocimientos internacionales y en nuestro país. Puede decirse en ese sentido que impulsó con notable idoneidad coral e instrumental los distintos géneros de folcklore latinoamericano, en fusión con el jazz.

El grupo integrado por Andrés Beeuwsaert, Mariano Cantero y Juan Quintero se formó en los pasillos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata a finales de los noventa.

En una entrevista con este diario, Quintero recordó que es nacido en Tucumán, “pero viví La Plata intensamente. Conozco mucho sus calles, a pie y en bicicleta. Me acuerdo de salir a pegar afiches de los primeros conciertos. Por eso tocar en la Ciudad tiene la impronta de ese recuerdo”.

Desde 2000 se presentaron en numerosos lugares de Argentina, Brasil, Chile, China, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Italia, Uruguay y Venezuela.

Tal como se reseñó en una entrevista, su repertorio está compuesto mayormente por canciones de Juan Quintero y de otros compositores como Carlos Aguirre, Juan Falú, Jorge Fandermole, Hugo Fattoruso y Lucho González.

Otro de sus integrantes, Beeuwsaert expresó que aunque sienten ahora la seguridad de la experiencia, mantienen “el mismo entusiasmo, esa cosa inocente de trabajar como un grupo amateur, sin escribir lo que tocamos”. El pianista, en los últimos años lanzó discos solistas y participó en grabaciones con destacados artistas como Pedro Aznar, Tatiana Parra y Gustavo Santaolalla.

Añadió que en el trío “todos tenemos la misma entrega, el mismo aporte. Participamos de las composiciones, los arreglos. Hacemos lo que nos representa a los tres. Y pasa el tiempo pero la hermandad y la química se mantienen”.

Por su parte, Cantero aseguró que “siempre estamos pensando en movernos, y permanecer siempre atentos a lo próximo que vendrá”.

ELOGIOS

Aquí y allá fueron elogiados por numerosos artistas mundialmente consagrados como Pat Metheny, Bob James, Egberto Gismonti y Hermeto Pascoal.

Además en ocasiones compartieron escenario con importantes artistas como Francesca Ancarola, Pedro Aznar, Raúl Carnota, Mono Fontana, León Gieco, Liliana Herrero, Iván Lins y Javier Malosetti.

Compartieron escenarios con Pedro Aznar, León Gieco y Liliana Herrero, entre otros

En 2005 recibieron el Premio Konex otorgado por la Fundación Konex a las 100 personalidades destacadas en los últimos diez años de la música popular. En 2006 editaron su segundo disco, Avenido, también muy bien recibido por la crítica. Con este disco se posicionaron definitivamente en el ámbito local de grupos folclóricos de vanguardia.

En 2009 editaron su tercer disco, Ventanas, con el cual recorrieron varios países de Latinoamérica durante el año 2010. Ventanas salió con dos ediciones. La primera consiste en un disco con 12 canciones y la segunda edición incluye además del disco un DVD con presentaciones realizadas en estudio y en vivo.

En 2005 recibieron el Premio Konex por su destacada actuación en la música popular

En 2014 grabaron su cuarto CD, Hermanos, en vivo en Café Vinilo, junto a Diego Schissi Quinteto. En 2015 volvieron a ser premiados, esta vez con el Konex de Platino como el mejor conjunto de folklore de la década en la Argentina.

En 2018 grabaron su quinto CD, Trino, ganador del Premio Gardel al mejor álbum de folklore alternativo.