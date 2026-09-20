Una falla de Red Link complicó pagos con débito y retiros en cajeros de La Plata

Desde las 7 de la mañana del domingo hubo problemas para operar con tarjetas y billeteras de los bancos Provincia y Nación, lo que generó serios inconvenientes para usuarios y comercios de la Ciudad, donde ambos bancos tienen una importante cartera de clientes.

Según pudo saber EL DIA, los trastornos se habrían originado en inconvenientes con la Red Link, que es con la que operan ambas entidades.

En uno de los cajeros del Banco Provincia de 6 y 47, una mujer relató que, tras varios intentos, la máquina le rechazó su tarjeta. “Después fui a un comercio y me pasó lo mismo”, contó a este diario. Situaciones similares fueron reportadas en supermercados y estaciones de servicio.

En una estación de servicio de 45 y 7 explicaron que el problema se concentraba principalmente en las tarjetas de débito y que habían sido notificados de que se trataba de una falla general ajena al comercio, por lo que continuaban aceptando otros medios de pago. En un supermercado de barrio y otro cercano a diagonal 80 también registraron inconvenientes desde primeras horas de la mañana, especialmente con operaciones de Cuenta DNI.

Los inconvenientes coincidieron con una ventana de mantenimiento sobre la infraestructura de Red Link, utilizada por numerosas entidades financieras del país para cajeros automáticos, tarjetas de débito y otros canales electrónicos. Las tareas estaban previstas para la mañana del domingo y podían generar interrupciones o funcionamiento intermitente en distintos servicios.

Además de los rechazos en comercios, varios usuarios manifestaron dificultades para consultar saldos y retirar efectivo en cajeros automáticos. La interrupción multiplicó las demoras y las consultas en sucursales, supermercados y otros comercios donde los clientes dejaron las compras en las cajas porque no tenían efectivo o no contaban con otras tarjetas o billeteras virtuales para hacer los pagos.

Se espera que la situación se normalice a fines del domingo o bien en las primeras horas de este lunes 21 de septiembre, según contaron distintos usuarios que conversaron con este diario sobre los inconvenientes que se registraron con las transacciones comerciales en la Ciudad.