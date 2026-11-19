El fuego destruyó por completo dos viviendas ubicadas en la calle 129 entre 8 y 9. El siniestro ocurrió durante la madrugada del lunes y consumió tanto las estructuras como todas las pertenencias de sus ocupantes. Ahora, familiares y vecinos impulsan una campaña solidaria para ayudarlos a salir adelante.

Una familia de Berisso atraviesa un momento dramático después de perder absolutamente todo en un devastador incendio que destruyó dos viviendas durante la madrugada del lunes 16 de noviembre. Tras el siniestro, allegados y vecinos comenzaron una campaña solidaria para reunir ropa, calzado, alimentos, colchones y otros elementos de primera necesidad.

El incendio se desató alrededor de las 3.05 en una propiedad ubicada en calle 129 entre 8 y 9, a la altura del 1614. La magnitud del fuego obligó a desplegar un importante operativo de emergencia, con tres móviles de Bomberos Voluntarios y una dotación integrada por 16 efectivos del Cuartel Central.

Los bomberos trabajaron durante varias horas para combatir las llamas, evitar que se extendieran hacia las viviendas linderas y completar las tareas de enfriamiento y remoción de escombros. Sin embargo, las pérdidas fueron totales: tanto las estructuras como los bienes personales de la familia quedaron destruidos.

Frente a esta situación, la comunidad comenzó a organizarse para brindar asistencia a los damnificados. La campaña busca reunir desde elementos básicos para el día a día hasta indumentaria y calzado para los integrantes de la familia.

Entre las necesidades más urgentes se encuentran ropa de bebé talle 3, ropa de nena talle S o 1 y zapatillas talle 38. También solicitan ropa de nene talle 2 o 3 y zapatillas talle 43. Además, necesitan colchones, alimentos y cualquier otro elemento que pueda servir para comenzar nuevamente.

Quienes quieran colaborar pueden comunicarse directamente con Braian Sosa al 221 681-9624.