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La Región

Una formación del tren Roca arrolló a una perra en City Bell e impulsan una campaña solidaria

Por Redacción

Este lunes por la mañana, una formación de la línea Roca atropelló a una perra adulta en el cruce de Camino Centenario y 476. Producto del fuerte impacto, el animal sufrió lesiones de extrema gravedad y quedó bajo cuidado médico en un centro veterinario de la Ciudad.

Ezequiel, un vecino de la zona con un fuerte compromiso proteccionista, asistió a la víctima de forma inmediata tras el siniestro luego de ver al animal que avanzaba por el medio de las vías con signos de debilidad extrema. El golpe le provocó una herida grave en la columna, además de múltiples heridas en sus extremidades.

Ante la ausencia de los dueños, asumió la responsabilidad total del rescate y, por estas horas, el perro permanece internado en la clínica La Granja, ubicada en la esquina de 520 y 142, a causa de su delicado cuadro clínico.

Aquellas personas con intenciones de aportar ayuda económica para su pronta recuperación o con datos certeros sobre su familia de origen pueden establecer contacto directo mediante la cuenta de Instagram @ezequiel.kelo.ok.

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