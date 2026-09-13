Una fuga de agua inunda la calle y deteriora el asfalto en la calle 506

Frentistas de 506 entre 16 y 17 denuncian anegamientos constantes y solicitan la urgente intervención de ABSA. Vecinos de Gonnet denunciaron este sábado una importante pérdida de agua potable donde el constante flujo proveniente de la vereda inunda la calzada y deteriora la carpeta asfáltica a mitad de cuadra. La acumulación hídrica generó grietas en el pavimento, barro resbaladizo y complicaciones para ingresar a las viviendas. Ante el derroche continuo del recurso, los frentistas exigieron la reparación inmediata del caño a la empresa ABSA y el posterior arreglo del asfalto por parte del Municipio.

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