Una “invasión” de murciélagos despertó a vecinos de un edificio

Los vecinos de un edificio del centro de La Plata vivieron una madrugada de sobresalto este sábado, cuando una invasión de murciélagos irrumpió en sus viviendas y los despertó en plena madrugada. Ante la presencia de los animales, reclamaron la intervención urgente de las autoridades municipales.

El inmueble, situado en 15 entre 43 y 44, tiene siete pisos y un subsuelo. Una mujer que vive en el lugar contó que se despertó al escuchar un ruido en el calefón. Al acercarse, encontró una “nube” de murciélagos y varios ingresaron a su departamento, por lo que durante la madrugada tuvo que intentar sacarlos.

En el grupo de WhatsApp del edificio, otros residentes reportaron animales en palieres, ventanas y hasta en el ascensor. Un vecino del sexto piso relató: “Abrí el ascensor y salieron seis murciélagos, una locura”. Otra mujer contó: “A mí se me metieron cuatro en el departamento”.

Los residentes aseguraron que intentaron obtener respuestas oficiales. “Un empleado de la Municipalidad me dijo que no pueden hacer nada porque es un área privada”, señaló uno de ellos. También dieron aviso a los Bomberos y a Defensa Civil.

Los vecinos indicaron que el problema comenzó hace semanas y que, pese a una fumigación, la invasión siguió. Ayer, un fumigador retiró al menos veinte murciélagos muertos del patio. “Es un peligro por los niños y las mascotas”, advirtió un denunciante.