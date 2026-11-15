Una multitud abrió los festejos por los 144 años de La Plata

La Plata comenzó a festejar sus 144 años con una noche cargada de emoción y música. Según informó el Municipio, alrededor de 30 mil personas se reunieron este sábado en Plaza Moreno para disfrutar del homenaje a Mercedes Sosa, realizado en las escalinatas de la Catedral y protagonizado por destacados cantantes. Así, entre voces, aplausos y canciones que forman parte de la memoria popular, se puso en marcha la celebración de un nuevo aniversario.

Desde varias horas antes, el emblemático espacio de la Ciudad comenzó a llenarse de vecinos que se acercaron con reposeras y mate para disfrutar del espectáculo. Familias y grupos de amigos ocuparon distintos sectores, en una jornada agradable en la que el buen clima también acompañó la convocatoria.

El espectáculo comenzó alrededor de las 19 con el reconocimiento a Mercedes Sosa, titulado “Traigo un pueblo en mi voz”. La propuesta reunió a músicos y cantantes de distintos géneros, como Nahuel Pennisi, “Maggie” Cullen, Ligia Piro, “Chango” Spasiuk, Emiliano Brancciari y Milena Salamanca, bajo la dirección musical de “Popi” Spatocco y la conducción de “Lalo” Mir. El tributo estuvo acompañado por un mapping con imágenes de la artista proyectadas sobre la fachada de la Catedral, que sumó una puesta visual a la noche.

El inicio de los festejos se enmarca en la Semana de la Música, que tuvo su primera edición en 2025 con más de 200 mil asistentes. Este año, la propuesta se extenderá hasta el domingo 22 con espectáculos de folklore, rock, tango, jazz, música clásica y ritmos emergentes en distintos espacios de la Ciudad. La programación también incluye la celebración de los 140 años del Teatro Municipal Coliseo Podestá.

Como parte de las actividades por el mes aniversario, este domingo, a las 17, se inaugurará la primera edición de la Bienal de Arte de La Plata, en el Pasaje Dardo Rocha, situado en 50 entre 6 y 7. Además, se realizará el festival de folklore Posta Querandíes, en el camping municipal de 122 y 56.

En tanto, el martes 17 de noviembre, el Coliseo Podestá celebrará su aniversario con una gala lírica que recuperará la ópera “El barbero de Sevilla”, de Gioachino Rossini, la misma obra con la que abrió sus puertas en 1886.

UN CUMPLEAÑOS A TODA MÚSICA

La jornada central será el jueves 19 de noviembre, día en que La Plata cumple 144 años, con una gran propuesta musical en Plaza Moreno. Se presentarán “Los Palmeras”, “Dillom” y “La Cumparsita”, además de un homenaje al Indio Solari a cargo de “Etiqueta Negra” y las bandas ganadoras del festival La Plata Rock.

El cronograma continuará el viernes 20, a las 19, en el Coliseo Podestá, con el festival Jazz La Plata Capital.

La programación incluirá las actuaciones del cuarteto de Javier Malosetti, el trío integrado por Hernán Jacinto, Daniel Piazzolla y Daniel Maza, y Kiki Victoria Soul Band. La propuesta reunirá artes visuales, performance y danza, experiencias sonoras, multimedia, música, cine, teatro y site-specific y podrá visitarse de forma gratuita.

Además, el jueves 26, la República de los Niños celebrará sus 75 años con la puesta en valor de la Casa del Niño y la asunción de más de 60 estudiantes elegidos para integrar el Gobierno Infantil.

Este año, además, se incorporarán las figuras de gobernador e intendente infantiles. La jornada incluirá espectáculos musicales y actividades educativas.

EL PELIGRO FESTEJÓ SU HISTORIA

El Peligro celebró su 152° aniversario con una fiesta popular que reunió ayer a vecinos de la localidad y de distintos puntos de la Región. La jornada se desarrolló en la colectora de la Ruta 2, entre 420 y 422, con propuestas culturales, música y actividades para compartir en comunidad.

Los festejos comenzaron al mediodía y se extendieron durante la tarde, en un encuentro que buscó poner en valor la historia y la identidad de esta localidad platense. La celebración incluyó una feria y un desfile, que convocaron a familias y vecinos.

La música también tuvo un lugar central en la jornada. Sobre el escenario se presentaron Daniel Cardozo, “Masavi Trío” y “Pintos Mon”, mientras que el ballet “Las Hermanas Salinas” de El Peligro aportó una muestra de danza y tradición local.