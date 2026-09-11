Una nueva movilización por la base de Punta Indio

Una extensa caravana de autos, camionetas y colectivos se movilizó este jueves desde la Base Aeronaval de Punta Indio, con destino al Edificio Libertad, ubicado en la zona de Comodoro Py. La movida congregó a trabajadores civiles de la planta, empleados del sector nacional, representantes gremiales y vecinos de las localidades de Verónica (donde está situado el complejo militar) y Magdalena. El objetivo central de la movilización apuntó a resistir el cierre definitivo del predio y el traslado de sus operaciones.

La problemática cobró fuerza ante un plan de desguace de la Base que, se sostiene, pone en riesgo a 185 operarios de mano de obra calificada y reubicará en otros destinos a un poco más de 300 efectivos militares.

Para la comunidad local, la paralización de la base representaba un impacto económico severo, con una pérdida estimada en 600 millones de pesos para el circuito comercial de la zona. Frente a este panorama, los frentistas y empleados unificaron sus reclamos para defender la continuidad laboral y la operatividad del lugar.

En la jornada, que continúa con acciones de las últimas semanas, el jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, brindó declaraciones a la prensa y confirmó que la base aeronaval mantendrá sus puertas abiertas con presencia en el distrito. Los sectores movilizados tomaron este anuncio oficial como un avance derivado de la presión social, pero ratificaron su estado de alerta para resguardar la actividad de la planta frente a futuros intentos de vaciamiento.