La entidad ambientalista Nuevo Ambiente reiteró su reclamo ante las administraciones municipales de la Región Capital para que ejerzan el poder de policía y refuercen la fiscalización sobre la comercialización y el uso de fuegos artificiales de alto impacto sonoro. El pedido surge luego de que la institución recibiera múltiples denuncias de vecinos, principalmente en el partido de La Plata, por el lanzamiento de artefactos explosivos durante celebraciones privadas e incluso en horarios tempranos, episodios que provocaron malestar y angustia en diversas zonas urbanas.

Desde la organización recordaron que sobre el cierre de 2025 ya habían elevado presentaciones formales ante los tres distritos de la región para exigir mayores inspecciones. En este marco, señalaron que la normativa bonaerense resulta taxativa respecto de estas prácticas. El artículo 3° de la Ley Provincial 15.406 dispone: “Prohíbase en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la venta al público minorista, la venta ambulante en la vía pública y el uso particular de artificios pirotécnicos y de cohetería de uso recreativo de alto impacto sonoro, cualquiera fuera su característica y naturaleza, como así también los denominados globos aerostáticos de pirotecnia”.

La entidad subrayó que el espíritu de la legislación vigente apunta a resguardar la salud pública, el bienestar comunitario y el entorno natural frente a los efectos audibles, químicos, físicos y fumígenos de estos dispositivos. Especialistas médicos alertan de manera recurrente sobre el daño severo que las detonaciones ocasionan en niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) debido a su hipersensibilidad auditiva, cuadro que desencadena episodios traumáticos de desorientación y sufrimiento.

A su vez, informes de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires documentan el impacto nocivo sobre adultos mayores, personas hipoacúsicas o con implantes auditivos, pacientes con afecciones cardíacas y ciudadanos con discapacidades cognitivas o neurológicas. El perjuicio se extiende también a los animales, que padecen cuadros agudos de estrés, temor y alteraciones conductuales, así como al funcionamiento de hospitales, sanatorios y residencias geriátricas donde el descanso resulta vital.

Para revertir este escenario, Nuevo Ambiente instó a las áreas de control comunal a abandonar toda postura pasiva y desplegar operativos de prevención que abarquen los doce meses del año, sin restringirse únicamente a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, dado que las infracciones se repiten en eventos particulares y actos públicos de diversa índole. Finalmente, la organización consideró indispensable acompañar las sanciones con campañas permanentes de sensibilización en escuelas y espacios comunitarios para erradicar los estruendos evitables.