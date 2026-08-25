Una pérdida de agua en un edificio afecta a más de 60 familias en La Plata

El problema comenzó hace más de dos meses y afecta a un inmueble ubicado en calle 7 entre 45 y 46. Los vecinos aseguran que realizaron varios reclamos, pero la reparación todavía no fue completada.

Más de 60 familias atraviesan desde hace más de dos meses una situación que se repite en un edificio del centro de La Plata, donde una pérdida de agua provocada por la rotura de un caño mantiene al inmueble con constantes inundaciones. Los vecinos aseguran que, pese a los reiterados reclamos, ABSA todavía no logró resolver el problema de manera definitiva.

El edificio está ubicado en calle 7 al 600, entre 45 y 46. Según explicó una vecina, realizaron entre cinco y seis reclamos ante ABSA y la Autoridad del Agua. En distintas oportunidades, personal de la empresa se presentó para realizar tareas de destapación, aunque el inconveniente volvió a aparecer pocas horas después.

“El problema es que está roto un caño. El encargado del edificio, que conoce el tema, nos decía que no alcanza con la destapación porque no dura horas y ya nos volvemos a inundar. Hay que cambiar un caño”, explicó la vecina.

Según detalló, inicialmente ABSA realizó una intervención sobre un tramo vertical de la cañería, pero el sector que continúa generando inconvenientes es el que se encuentra desde el borde de la vereda hacia la calle 7. Se trata, según indicó, de un antiguo caño de cemento que todavía no habría sido reemplazado.

Reclamos y una intimación

Ante la continuidad del problema, los vecinos volvieron a comunicarse con ABSA y lograron tomar contacto con responsables de la empresa, a quienes les mostraron fotografías y explicaron que la reparación realizada había quedado inconclusa.

Desde la compañía se habrían comprometido a revisar específicamente el caso y volver a comunicarse con los responsables del edificio.

Sin embargo, ante la falta de una solución concreta, los propietarios preparan una carta documento para intimar formalmente a la empresa. La presentación reúne los distintos reclamos realizados durante estos más de dos meses.

Mientras tanto, las familias continúan afectadas por las consecuencias de la pérdida y reclaman que se complete la reparación del caño para evitar que el edificio vuelva a inundarse.

* * * * * * * * *

*EL DIA cumple un rol central como medio independiente, informando, investigando y reflejando los reclamos de los vecinos ante las empresas prestadoras de servicios y los distintos organismos del Estado. Si hay un problema que afecta su vida cotidiana, EL DIA puede ayudar a que su voz sea escuchada.

Cómo suscribirse a EL DIA

Quienes deseen acceder a todos los contenidos de eldia.com pueden suscribirse ingresando a: https://www.eldia.com/suscripcion.

1 - PLAN BÁSICO PROMOCIONAL: Acceso ilimitado a www.eldia.com $570 POR MES*