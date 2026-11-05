Una protesta del transporte público, con múltiples pedidos, provocó caos vial

Taxistas, remiseros y transportes escolares se movilizaron este miércoles para reclamar diversas medidas que apunten a paliar la crisis que atraviesa el sector del transporte público. La marcha generó caos de tránsito en la zona de plaza Moreno, desde la media mañana y hasta pasado el mediodía.

Según se pudo saber, los dirigentes de los distintos sectores se reunieron con funcionarios municipales y concejales para crear una mesa de trabajo que permita solucionar los distintos pedidos.

Los taxistas solicitaron que se extienda a 18 años la vigencia de los modelos que utilizan para transportar pasajeros, mientras que remiseros y transportes escolares se sumaron al pedido de flexibilidad en los trámites para hacer reempadronamientos, desinfección y renovar los registros profesionales sin presentación del libre deuda.

La caravana partió de 25 y 54 y desde ahí se dirigieron al Palacio Municipal y las inmediaciones, lo que alteró el tránsito vehicular en distintos sectores del centro de la Ciudad.

OPERATIVOS CONTRA APPS

Por otra parte, inspectores municipales realizaron otro operativo por los coches de aplicación que finalizó con multas y acarreo de 8 vehículos desde la zona de 1 entre 43 y 44 hasta el depósito municipal en la zona de Tolosa.

El operativo se llevó a cabo mientras se llevaba a cabo la movilización de taxistas, remiseros y transportes escolares en los alrededores de Plaza Moreno.