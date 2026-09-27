Una radiografía del desempeño del sistema de crédito para la vivienda

Mientras se espera el impacto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES como palanca para los créditos hipotecarios de acceso a la primera vivienda, el sistema muestra niveles que se alejan del despegue del año pasado.

A fines de agosto, el Gobierno Nacional anunció que aplicará 2 billones de pesos en licitaciones destinadas al fondeo de los préstamos a través de los bancos. Se espera que eso impulse unas 17 mil operaciones.

Hasta julio, se otorgaron 14.237 créditos, lejos de los 44.612 otorgados en 2025, un año en el que se recobró impulso tras los picos de 2004-2007 (entre 25 mil y 46 mil) y 2017-2018 (57 mil en cada año). No obstante, el escenario actual está por arriba de 2024, cuando se dieron, en total, 11.775 créditos.

El último informe sobre préstamos para la adquisición de viviendas de la Fundación Tejido Urbano (TU) refleja que hay menos créditos y son más caros frente a 2025

Entre enero y julio del año pasado se registraron alrededor de 25.160 operaciones, con un ticket promedio cercano a USD 82.000 a dólar blue, expresado en dólares constantes de 2024. En el mismo período de este año las altas descendieron a 14.237, mientras que el monto real promedio ascendió a aproximadamente USD 100.600 (+23% interanual), se indica.

“La recuperación del crédito perdió, por lo tanto, escala en términos de cantidad de operaciones, mientras que el financiamiento se concentró en préstamos de mayor monto promedio. La combinación de mayores montos financiados y tasas de interés más elevadas durante los primeros meses del año también encareció las condiciones de acceso al crédito para los hogares”, explica el informe.

Luego de un 2024 y 2025 con mayor protagonismo de los bancos privados, el aumento de las tasas de interés y la restricción de fondeo hicieron retraer la oferta privada. El caso del Banco Nación es el que más resalta: en 2025 pasó a explicar alrededor del 44% de las operaciones. Venían atrás el Galicia, Santander, BBVA y el Ciudad.

En 2026 aceleró la tendencia: el Nación explicó por sí solo el 65,9% del total nacional de créditos (9.375 operaciones) durante enero y julio. Junto con el BBVA (14%) concentraron casi 4 de cada 5 hipotecas otorgadas en el país.

En el acumulado de 2026 el crédito volvió a mostrar concentración territorial. Entre la capital federal (4.228) y la Provincia (4.874) se concentró el 63,9% del total.