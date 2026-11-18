Un voto desde La Plata puede acercar a Franco Kraiselburd a la final de Meet the Drapers, un concurso de emprendedores que se realiza en Estados Unidos. El platense participa con Asclepii, la empresa que fundó junto a su padre con una idea concreta: hacer más accesible el tratamiento de heridas que tardan en cerrar.

Artemis, el primer producto de la empresa, fue pensado para ayudar al propio cuerpo a cicatrizar. Entre las lesiones que busca tratar están las del pie diabético, que en casos graves pueden llevar a una amputación. El equipo apunta a que el tratamiento pueda aplicarse fuera de un quirófano y a un costo más bajo que el de otras terapias avanzadas.

Según informó Asclepii, sus productos se usaron para tratar más de 20.000 heridas. Entre los pacientes atendidos hubo personas que ya tenían programada una amputación.

“El cuidado de heridas afecta a millones de personas; sin embargo, las terapias más avanzadas están fuera del alcance de la mayoría de ellas. Meet the Drapers nos brinda un escenario global para demostrar que la medicina regenerativa puede ser accesible. Cada voto nos ayuda a llevar eso a más pacientes”, dijo Franco Kraiselburd.

En el concurso, que conduce el inversor estadounidense Tim Draper, las empresas que reúnen más votos del público avanzan a la siguiente etapa. En el recuento del 12 de noviembre, Asclepii encabezaba la votación con el 22% y una ventaja ajustada sobre la segunda empresa.

CÓMO VOTAR POR ASCLEPII

Si querés apoyar al equipo platense, entrá a la página del concurso, buscá Asclepii y hacé clic en Vote. Para que tu voto cuente, confirmalo con el código que vas a recibir por correo electrónico. La votación cierra el viernes 20 de noviembre.

Votá por Asclepii en https://drapertv.com/voteforstartup