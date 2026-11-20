Nació en 2020 como una forma de ayudarse durante el aislamiento y terminó convirtiéndose en una cita esperada en Barrio Norte. Con una choriceada, guitarreada y charlas en la vereda, los vecinos de calle 4 entre 39 y 40 mantienen vivo un ritual que suma participantes con la llegada del buen clima.

Lo que comenzó como una iniciativa para atravesar los días más difíciles de la pandemia se convirtió en una tradición que sigue creciendo en Barrio Norte. Los vecinos de calle 4 entre 39 y 40 volvieron a reunirse este viernes para compartir una noche de choriceada, guitarreada y charlas en la vereda, en un encuentro que ya forma parte de la identidad de la cuadra.

Con la llegada de las temperaturas más agradables, las juntadas empiezan a convocar a más vecinos y recuperan ese espíritu de barrio en el que las veredas vuelven a ser un espacio de encuentro. Hay comida, música, anécdotas y, sobre todo, ganas de compartir un momento entre quienes conviven a pocos metros de distancia.

La organización está a cargo de un grupo de referentes de la cuadra: Lalo, Lato, Edgar, Aldo y Alfredo, quienes coordinan los preparativos para que cada encuentro salga adelante.

"Hacemos una choriceada, se juntan todos los vecinos y hacemos una guitarreada, comemos, hablamos y nos amigamos con todos", contó uno de los organizadores. La propuesta, que se repite cada año, se convirtió en una excusa para fortalecer los vínculos y sumar nuevas caras a una comunidad que encontró en estos encuentros una manera de mantenerse unida.

Una tradición que nació en plena pandemia

La historia comenzó en marzo de 2020, cuando el aislamiento obligatorio obligó a cambiar las rutinas y multiplicó las iniciativas de ayuda entre vecinos. En ese contexto, el grupo de la calle 4 comenzó a organizar compras comunitarias de verduras, frutas y huevos para evitar que cada familia tuviera que salir por separado.

La mercadería se recibía y distribuía desde el garage de Aldo. Con el tiempo, la iniciativa tomó otra dimensión: se creó un grupo de WhatsApp, se sumaron medidas de seguridad como una alarma vecinal y apareció la necesidad de conocerse más allá de los mensajes y las coordinaciones cotidianas.

Así surgió la idea de compartir una comida en plena calle. "Alguien propuso hacer un asado en la vereda con un chulengo; fue un éxito total", recordaron sobre aquella primera experiencia que terminó sentando las bases de una tradición.

Desde entonces, las reuniones se multiplicaron y también hubo otras actividades compartidas, como salidas grupales en bicicleta hasta Punta Lara. Lo que había empezado como una respuesta a las dificultades de la cuarentena se transformó en una red de vínculos que continúa activa seis años después.

Ahora, con el buen clima y más vecinos que se suman a las reuniones, la calle vuelve a convertirse en escenario de una postal que parece de otros tiempos: una mesa compartida, una guitarra, algo para comer y una cuadra que encuentra motivos para reunirse.