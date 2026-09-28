Una zona de Melchor Romero denunció que está sin luz desde el jueves y aumenta el malestar de los vecinos

La indignación y el malestar crecen en la zona oeste de La Plata. Vecinos de Melchor Romero denunciaron que llevan desde el pasado jueves sin suministro eléctrico y apuntan duramente contra Edelap por la falta de soluciones tras múltiples reclamos.

El corte afecta principalmente al Barrio San Cayetano, abarcando el cuadrante comprendido desde la calle 161 hasta 167 y de 527 a 528. Allí, decenas de familias sufren la falta total del servicio, mientras que otros sectores padecen un cuadro de baja tensión que pone en riesgo los electrodomésticos.

A la angustia por la pérdida de alimentos y la imposibilidad de utilizar agua en las viviendas que dependen de bombas eléctricas, se le sumó la indignación por el accionar de los operarios de la empresa prestadora.

"Somos de 527 y 164. Estamos sin luz desde el jueves. Tras reiterados reclamos recién vino la cuadrilla de Edelap. Me acerqué a hablar con ellos y me dijeron que iban a subir para arreglar el problema. Sin embargo, la cuadrilla se subió al auto y se fueron al rato. Seguimos sin luz y otros con baja tensión", relató con impotencia una vecina a EL DIA.

El reclamo se extiende a lo largo de varias manzanas en las que habitan decenas de familias. Según denunciaron los damnificados, el problema es generalizado y afecta a todo el barrio San Cayetano.

Ante la falta de soluciones en el lugar, los vecinos exigen la presencia urgente de personal técnico especializado que repare la falla de fondo y restituya el servicio de forma definitiva, alertando que la situación es insostenible tras pasar cuatro días a oscuras.

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