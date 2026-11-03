Universitarios: nuevo paro por los salarios y el financiamiento

Se realizará mañana el segundo de los cuatro días de paros anunciados por docentes y nodocentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en el marco del reclamo por mejoras salariales y la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) y la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) impulsan otra etapa del programa de protestas. Con el de este martes 3 de noviembre será el segundo día de paro de la nueva tanda de reclamos, que ya suman cerca de 40 días de afectación del ciclo lectivo en los colegios y del ciclo académico en las facultades. A mediados de este mes está prevista una nueva movilización al Congreso de la Nación.

Las medidas de fuerza impulsadas por las federaciones nacionales tienen la adhesión de los gremios locales: los docentes universitarios de ADULP y los nodocentes de ATULP.

“En el marco del plan de lucha contra las políticas de ajuste del actual gobierno, desde ATULP volvemos a unir fuerzas frente al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, a un año de su sanción, en el marco del Plan de Lucha definido desde la FATUN“, publicaron desde ATULP en sus redes sociales. Se aguarda que la medida tenga impacto en la mayoría de las facultades y los colegios preuniversitarios de UNLP.

Desde los gremios nodocentes se votó el mes pasado el nuevo tramo de reclamos con paros y acciones de visibilización del conflicto. Luego desde CONADU resolvieron en un plenario de secretarios generales medidas similares, sumándose a los nodocentes.

Según anunciaron desde CONADU, las medidas de fuerza continuarán “hasta que el Gobierno Nacional entienda que la sociedad argentina quiere un futuro con educación”.

La UNLP acumula cerca de 40 jornadas de conflicto en lo que va de 2026 entre protestas de docentes y no docentes. Este nuevo paro suma otro día de parálisis en facultades, colegios preuniversitarios y oficinas administrativas, enmarcadas en una problemática salarial y bajo la consigna “Sin salarios dignos no hay universidad pública”.

El eje medular de la disputa radica en la falta de aplicación de la Ley de Financimiento Universitario, un tema que terminó en el ámbito judicial tras la presentación legal que realizaron los rectores que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

En tanto, las discusiones salariales siguen sin acuerdo entre las partes. Durante septiembre, el Gobierno aplicó una suba salarial del 3% que las representaciones sindicales rechazaron de manera inmediata al considerar que la pérdida del poder adquisitivo superó el 30 por ciento desde diciembre de 2023.Entre los reclamos también piden más recursos para ciencia y tecnología.

Cabe indicar que los no docentes incluyen a trabajadores administrativos, mantenimiento, bibliotecas, laboratorios y servicios generales. Por lo tanto, cada paro que llevan a cabo afecta al funcionamiento operativo de facultades y colegios.