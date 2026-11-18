Los sindicatos que nuclean a los trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), se plegarán al paro nacional y movilización convocados para el próximo miércoles 25 de noviembre. Luego de acumular más de 45 jornadas de protesta, la nueva medida de fuerza tendrá su epicentro frente al Congreso de la Nación a partir de las 13, en rechazo al proyecto de Presupuesto 2027 impulsado por el Poder Ejecutivo nacional.

A través de un comunicado conjunto, ambas organizaciones gremiales fundamentaron la medida de fuerza en la continuidad del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtieron que la iniciativa oficial profundiza el recorte sobre la educación superior.

En ese sentido, señalaron que los recursos contemplados por el oficialismo implican una asignación 33% inferior a los requerimientos reales que necesita el sistema para garantizar su funcionamiento normal, de acuerdo con las estimaciones técnicas elaboradas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Desde la representación sindical de la casa de estudios platense remarcaron que la huelga apunta a frenar lo que definieron como una "sentencia de muerte" contra la universidad pública argentina promovida por La Libertad Avanza.

Asimismo, las entidades invitaron a la comunidad educativa a profundizar el análisis sobre el impacto fiscal de la iniciativa oficial mediante la consulta del informe técnico desarrollado por el Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) acerca del Presupuesto 2027.

La ratificación de este plan de lucha —enmarcado en las tres semanas de protestas dispuestas por las federaciones nacionales Conadu y Fatun— ocurre en un tramo crítico del calendario académico, cuando las 17 facultades y los cinco colegios de pregrado de la UNLP intentan encauzar el cierre del segundo cuatrimestre. El cronograma de cursadas atraviesa además una semana sumamente acotada, ya que al cese de actividades del lunes pasado se suman el asueto de mañana jueves 19 de noviembre por el aniversario de la fundación de La Plata y el feriado nacional del lunes 23 por el Día de la Soberanía Nacional.

En paralelo al reclamo por la incorporación plena de la Ley de Financiamiento Universitario en la pauta de gastos del año entrante, los sindicatos mantienen abierta la disputa por la recomposición salarial, la reapertura de paritarias libres y el sostén de la inversión en ciencia y tecnología. El malestar en el sector se agudizó luego de que en la última mesa negociadora el Gobierno nacional ofreciera apenas un 3% de incremento para los haberes de septiembre y octubre, cifra que los representantes de los trabajadores consideraron muy por debajo del deterioro acumulado en el poder adquisitivo desde diciembre de 2023.