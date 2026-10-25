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La Región

UNLP: este martes cierra la prórroga de inscripción en escuelas

Por Redacción

Este martes se acaba la prórroga para inscribirse a los colegios de la Universidad Nacional de La Plata, cuyo sorteo de vacantes se realizará el próximo 3 de noviembre.

La prosecretaría de Pregrado de la Universidad Nacional de La Plata informó que se prorrogó la fecha límite de inscripción para ingresar a los colegios de enseñanza pre-universitaria en el ciclo lectivo 2027. De esta forma, los alumnos provenientes de distintos establecimientos educativos podrán inscribirse hasta este martes 27 de octubre inclusive.

Los interesados deberán efectuar una inscripción en el sistema SIPECU, ingresando en la página web: www.ingreso-colegios.unlp.edu.ar.

NIVELES

Los alumnos provenientes de distintos establecimientos educativos podrán inscribirse en los siguientes niveles: 1° año de la Educación Secundaria Básica del Liceo “Víctor Mercante”; 1º año del Bachillerato de la Educación Secundaria Básica del Colegio Nacional “Rafael Hernández”, plan Bachiller y Plan Bachillerato en Energía y Sustentabilidad (colegios seleccionados); 2° año del Bachillerato de la Educación Secundaria Básica del Colegio Nacional “Rafael Hernández”, Plan Bachiller y Plan Bachillerato en Energía y Sustentabilidad; 3º año del Bachillerato de la Educación Secundaria Básica del Colegio Nacional “Rafael Hernández”; Plan Bachiller y Plan Bachillerato en Energía y Sustentabilidad.

También pueden anotarse en el 1º año del Ciclo Básico de Educación Artística del Bachillerato de Bellas Artes “Profesor Francisco Américo De Santo”; 2º año de la Educación Secundaria del Bachillerato de Bellas Artes “Profesor Francisco Américo De Santo”; 3º año de la Educación Secundaria del Bachillerato de Bellas Artes “Profesor Francisco Américo De Santo”; y 4º año de la Educación Secundaria del Bachillerato de Bellas Artes “Profesor Francisco Américo De Santo”.

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