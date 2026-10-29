Un foco infeccioso crónico azota la cotidianeidad de los frentistas en Altos de San Lorenzo, donde la presencia de residuos acumulados sin control transformó la vía pública en un riesgo sanitario inminente. La situación afecta de manera directa a los transeúntes y residentes de la zona, quienes piden la intervención urgente de las cuadrillas de limpieza urbana para erradicar el depósito ilegal de desperdicios que obstaculiza la circulación peatonal en el barrio.

La principal damnificada es Lidia Bartoli, una vecina adulta mayor que habita sobre la arteria afectada y expone la gravedad del escenario: “Tengo un basural crónico con ratas, gatas y gatos muertos, y mugre arriba de mi propia vereda”. Además de lidiar diariamente con los olores nauseabundos y la proliferación de plagas frente a su domicilio.

El conflicto de higiene urbana se localiza en 134, entre 80 y 81, un punto donde la acumulación ininterrumpida de desecho domiciliario y restos de poda genera un profundo malestar en la comunidad. Bartoli remarcó el desgaste que conlleva la situación: “Hace tres años que vengo pidiendo que lo saquen".