Vecinos alertan por los basurales en varias zonas del centro platense

Los basurales a cielo abierto en el centro de la Ciudad se multiplican durante los fines de semana y los lunes. Vecinos de diversas zonas de plantearon los peligros de convivir con los focos infecciosos.

En 59 entre 11 y 12, una enorme montaña invadió la vereda y parte de la calle durante el fin de semana pasado.

“Esta es una postal que se repite cada fin de semana y muchas veces permanecen los residuos durante varios días y la gente que pasa arroja más basura”, describió una vecina del centro.

A lo largo de calle 12 de 54 a 64 también se observan los contenedores y cestos de basura desbordados de desechos, lo que genera fuertes emanaciones desagradables, según resumieron los frentistas.

“A veces los basurales los generan los comerciantes que tiran cualquier clase de residuos a la vereda y en otras oportunidades se arman los basurales por la gente que revuelve para buscar algo que le pueda interesar”, indicó Mariano, vecino de la zona de Parque Saavedra que suele caminar los fines de semana por el centro comercial de calle 12.

En calle 8, 9 y 10 también se observan focos de basura a cielo abierto que llama la atención de los vecinos de las zonas afectadas.

Otro foco de basura que desborda los cestos es la plaza Malvinas. “Cuando hay feria en la plaza después queda todo desprolijo y es un peligro para los chicos que van a jugar al paseo”, sostuvo una vecina que habló con este medio para quejarse por estas situaciones.