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La Región

Vecinos de 2 y 33 denuncian que un derrame cloacal inunda toda la cuadra

Absa destapó la boca, pero la solución fue provisoria y el problema persiste

Por Redacción

Una vez más, los vecinos de 2 y 33 deben convivir con las consecuencias de un derrame cloacal que inunda toda la calle. A pesar de los múltiples reclamos realizados por los frentistas de barrio Norte, Absa aún no dio una solución de fondo al problema.

La situación se arrastra desde hace tiempo. Hace dos semanas, Luis, vecino de la zona, acudió a este diario en busca de ayuda y a raíz de la publicación un camión de Absa se acercó para destapar la boca de registro por la que brotaban las aguas servidas. Sin embargo, la solución duró apenas unos días y el problema volvió a aparecer.

“Evidentemente no fue bien reparada la boca de registro”, apuntó Luis, quien acumula los reclamos N° 4103221, 3231, 3233 y 3251 ante la empresa.

Según relató el frentista, “en la esquina de calle 2 y 33, el desagüe cloacal volvió a colapsar. El agua servida corre por la calle y genera un olor insoportable, además del peligro sanitario que significa para todos los vecinos y los autos que transitan por la zona”.

El agua ocupa prácticamente toda la calzada y obliga a los vecinos que quieren cruzar la calle a pisar todo el líquido contaminado que terminan ingresando a sus hogares.

A esto se suma que el derrame no queda limitado a la esquina: los vecinos aseguran que el agua continúa brotando desde la boca de registro y corre por calle 2 en dirección a 32, contaminando la calzada y todo lo que encuentra a su paso.

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