Un nuevo apagón afecta este miércoles a la localidad platense de Abasto, donde los vecinos denuncian que se encuentran sin suministro eléctrico desde hace al menos cinco horas. El sector más castigado comprende la zona de la calle 209 entre 524 y 525, aunque el reclamo se extiende con fuerza en un perímetro que abarca desde la avenida 520 hasta la 526, afectando a numerosas manzanas de la región.

La indignación de los frentistas se multiplicó no solo por la reiteración de las fallas en el servicio, sino también por la falta de respuestas de la empresa prestataria. Según detalló una vecina afectada a través de su número de reclamo (11o41953), la situación se torna insostenible debido a la frecuencia con la que ocurren estos cortes y a la mala atención recibida por parte de la operadora telefónica, quien le cortó la llamada en medio de sus protestas.

Los habitantes de la zona exigen una solución urgente y definitiva por parte de las autoridades y de la compañía eléctrica, ya que la interrupción constante del servicio genera graves complicaciones en la vida cotidiana de las familias platenses, quienes temen que el problema persista durante las próximas horas.