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Piden los vecinos

Vecinos de Altos de San Lorenzo denuncian desbordes cloacales históricos sin respuestas de ABSA

Frentistas de calle 76, aseguran convivir con líquidos servidos desde hace años y reclaman una solución definitiva.

Por Redacción

Vecinos del barrio Altos de San Lorenzo expresaron su cansancio ante una problemática que afecta su calidad de vida de manera crónica: el colapso constante del sistema de desagüe de cloacas en la zona de la calle 76 entre 30 y 31. Según explicaron, los anegamientos se repiten periódicamente y generan condiciones insalubres en la vía pública, una situación que vulnera sus derechos básicos como usuarios de los servicios sanitarios.

La falta de respuestas institucionales agrava el malestar de la comunidad afectada, que denuncia una desatención sistemática por parte de la empresa ABSA. "No lo tengo, ya me cansé de anotar", relató con frustración una frentista al evidenciar la burocracia con la que chocan cada vez que intentan registrar sus reclamos formales ante la prestataria.

El carácter intermitente pero persistente del colapso dificulta la contención del problema en el barrio, donde los residentes advierten que la situación está lejos de ser un inconveniente aislado. "No sé por qué pero desaparece y aparece, ahora es de hoy, pero viene de años", detallaron sobre la recurrencia de los desbordes cloacales, exigiendo una intervención integral que garantice el saneamiento urbano en La Plata.

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