Vecinos de Barrio Norte denuncian desborde cloacal "histórico"

Los residentes de la zona de avenida 38 y 9 en La Plata se encuentran desesperados ante una crítica situación sanitaria provocada por un constante desborde cloacal que afecta la vía pública. La problemática, que combina una pérdida de líquidos y agua de manera ininterrumpida, generó un olor nauseabundo y permanente que invade las viviendas linderas y vuelve casi imposible transitar por la esquina, alterando por completo la rutina del barrio. Los vecinos afirman que es un "desborde histórico"·

Frente a esta grave situación ambiental y de salubridad, los frentistas exigen una respuesta urgente a las autoridades competentes y a la empresa prestataria del servicio para que realicen las tareas de bacheo y reparación de cañerías. Temen que la acumulación prolongada de efluentes fecales desencadene brotes de enfermedades infecciosas o problemas respiratorios graves, por lo que reclaman un operativo de saneamiento integral antes de que las altas temperaturas de la temporada agraven aún más el panorama en este sector platense.