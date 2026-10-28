Los frentistas y conductores que transitan a diario por la intersección de calle 16 y 58 expresaron su profunda indignación por el avanzado estado de deterioro del asfalto. La presencia de un pozo de grandes dimensiones viene generando serios trastornos a la circulación vial y daños severos en los vehículos que caen en él inadvertidamente, sobre todo en horas de la noche o en días de lluvia.

La bronca de los vecinos se acrecienta ante la falta de intervenciones en la zona para acondicionar la calzada. "Ante los insistentes reclamos y, no solamente eso, roturas de cubiertas, pinchaduras y roturas de amortiguadores, envío imágenes de la esquina de calle 16 y 58 de La Plata para ver si de una vez por todas vienen a arreglar toda la esquina", manifestó un frentista afectado. El pedido incluye un llamado de atención urgente a las autoridades para evitar accidentes de mayor gravedad.

La situación empeora con el paso de los días y el tránsito constante de vehículos en esa arteria platense. "Es para que de una vez por todas vengan a reparar el cráter que se está formando y cada vez se hace más grande", concluyó el vecino al visibilizar la problemática. Los damnificados esperan una cuadrilla de obras públicas que dé una solución definitiva al bacheo del lugar.