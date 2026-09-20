Vecinos de distintos puntos de La Plata denuncian problemas con el suministro de agua

Vecinos de distintos puntos de La Plata manifestaron su preocupación por problemas en el suministro de agua y denunciaron situaciones que van desde una fuerte baja de presión hasta la interrupción total del servicio.

Uno de los reclamos se registró en la zona de 16 entre 490 y 492, en Gonnet, donde residentes señalaron que el agua comenzó a salir con muy poca presión. Ante esta situación, uno de los vecinos realizó un reclamo ante ABSA, registrado bajo el número 4105967.

Según relató a EL DÍA, desde la empresa le indicaron que por el momento no tenían precisado cuál era el motivo del inconveniente y que iban a investigar lo ocurrido en el sector.

La situación también afecta a vecinos de Tolosa, particularmente en inmediaciones de 117 y 531, donde denunciaron que permanecen sin agua desde la madrugada.

De acuerdo con los testimonios, los vecinos intentaron comunicarse con ABSA para obtener información sobre la interrupción del servicio, pero aseguraron que hasta el momento no recibieron respuestas concretas.

Los reclamos vuelven a poner en escena una problemática que afecta a distintos barrios de la Región y que genera especial preocupación entre los vecinos cuando las interrupciones se prolongan durante varias horas y no existe información precisa sobre cuándo podría normalizarse el suministro.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si ambos inconvenientes responden a una misma causa ni se precisó cuándo quedaría completamente restablecido el servicio en las zonas afectadas.