Vecinos de Hernández alertan por fiestas en un predio que había sido clausurado

Vecinos de José Hernández volvieron a reclamar controles sobre un predio ubicado en la zona de 511 y 132 bis, donde aseguran que se realizan encuentros nocturnos y piden al Municipio que determine en qué condiciones funciona actualmente el lugar.

El reclamo tiene como antecedente un operativo realizado en agosto de 2023, cuando autoridades municipales y efectivos policiales intervinieron el mismo predio por una fiesta que reunía a unas 2.000 personas, entre ellas menores de edad. En aquella oportunidad, el lugar fue desalojado y quedó clausurado.

Ahora, residentes de la zona aseguran que volvió a registrarse movimiento durante las noches y madrugadas y reclaman saber qué habilitación tiene actualmente el establecimiento, cuándo fue inspeccionado por última vez y si cumple con las condiciones de seguridad exigidas para este tipo de actividades.

Reclamo por controles y seguridad

Los vecinos también expresaron preocupación por el movimiento que generan los encuentros y por situaciones de inseguridad que, según afirman, se registran en las inmediaciones luego de algunas jornadas.

El planteo apunta a que el Municipio intervenga para establecer qué actividad se desarrolla en el predio y si cuenta con las autorizaciones correspondientes. También piden controles durante las noches de mayor concurrencia y mayor presencia preventiva en los alrededores.

Por ahora, los reclamos vecinales no permiten establecer una relación directa entre la actividad del lugar y los hechos de inseguridad denunciados. La principal demanda pasa por conocer cómo funciona actualmente el predio y bajo qué condiciones.

El antecedente de 2023 vuelve a poner el foco sobre el lugar. Tres años después de aquella clausura, los vecinos de Hernández plantean nuevamente la necesidad de controles para evitar que una zona residencial vuelva a convertirse en escenario de encuentros nocturnos de gran concurrencia sin las autorizaciones y medidas de seguridad correspondientes.