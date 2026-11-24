Vecinos manifestaron su preocupación ante la evidente falta de mantenimiento en el sector de la bajada de la autopista La Plata-Buenos Aires, puntualizado sobre la calle 531 en el tramo comprendido entre 121 y 122. Según señalaron los frentistas, el abandono lleva semanas sin recolección o presencia de las cuadrillas encargadas de la limpieza del espacio público.

De acuerdo con el relato de quienes transitan a diario por el lugar, hace largo tiempo que no se efectúa la recolección de residuos no habituales ni se ejecutan tareas de desmalezamiento.

Como consecuencia de esta situación, las veredas y banquinas presentan pastizales altos junto a montañas de desechos acumulados e incluso un auto abandonado en plena intemperie.