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VIDEO | Vecinos de La Loma denuncian una pérdida de agua que lleva más de una semana sin solución

El inconveniente se registra en 32 Nº 1576. Los frentistas aseguran que el agua acumulada genera problemas para estacionar y advierten que la calzada se encuentra resbaladiza. Ya realizaron el reclamo ante ABSA.

Por Redacción

La problemática por las pérdidas de agua continúa generando reclamos en distintos puntos de La Plata. Esta vez, vecinos denunciaron una importante pérdida que, según indicaron, lleva más de una semana sin solución y provoca inconvenientes cotidianos para quienes viven y circulan por la zona.

El problema se registra a la altura de 32 Nº 1576, donde los frentistas aseguran que el agua corre de manera constante sobre la calle y afecta las condiciones de la calzada.

En diálogo con el WhatsApp de EL DIA (221 4779896), vecinos de la cuadra explicaron que la situación comenzó hace más de una semana y que, pese al reclamo realizado, el inconveniente continúa. “Tenemos problemas para estacionar y la calzada está resbaladiza, con peligro para los conductores e inconvenientes cotidianos para hacer uso de la vía pública”, señalaron.

De acuerdo con lo informado por los vecinos, ya se comunicaron con ABSA para advertir sobre la pérdida de agua. La gestión quedó registrada bajo el número de reclamo 4112456.

Mientras esperan una respuesta y una solución al problema, los frentistas reiteraron su preocupación por el estado de la calle y los inconvenientes que genera el agua acumulada.

El episodio se suma a los reclamos que periódicamente llegan desde distintos barrios de La Plata por pérdidas de agua en la vía pública.
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