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Vecinos de La Plata llevan varias horas sin luz por un corte que afecta varias manzanas

La interrupción del servicio comenzó pasadas las 8 de la mañana y alcanza sectores del casco urbano, desde 31 y 60 hasta las inmediaciones del Parque Castelli. Según informó el bot de EDELAP, se registró una falla en una salida de media tensión y hay trabajos en 64 y 28.

Por Redacción

Vecinos del casco urbano de La Plata llevan casi cuatro horas sin suministro eléctrico por un corte que afecta a varias manzanas, en una zona comprendida entre las calles 31 y 60 y las inmediaciones del Parque Castelli, en 65 y 25.

La interrupción comenzó pasadas las 8 de este viernes y, con el correr de las horas, continuaba sin una restitución completa del servicio, lo que generó preocupación entre los usuarios afectados.

Según la información brindada por el bot de atención de EDELAP, el desperfecto se originó en una salida de media tensión. En tanto, personal de la empresa se encontraba trabajando en la esquina de 64 y 28 para resolver el inconveniente.

Un corte que afecta a varias manzanas

Aunque las tareas se concentran en ese punto, el alcance de la interrupción es mayor y comprende distintos sectores residenciales del casco urbano, con reportes de falta de suministro en las inmediaciones del Parque Castelli.

Los vecinos permanecían a la espera de que se normalizara el servicio, mientras avanzaban los trabajos para solucionar la falla.

Por el momento, no se informó un horario preciso para el restablecimiento total de la electricidad en las zonas afectadas.

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