La falta de mantenimiento en los espacios públicos vuelve a encender las alarmas sanitarias en la ciudad. En esta oportunidad, un grupo de vecinos manifestó su profunda preocupación por el estado de abandono en el que se encuentra la fuente de agua de la Plaza Malvinas, un foco potencial para la proliferación de mosquitos en plena temporada de riesgo epidemiológico. La situación afecta de manera directa a quienes transitan a diario por la zona y genera indignación debido a las recurrentes campañas oficiales de prevención impulsadas por la propia gestión local.

Una de las vecinas afectadas, que contrajo la enfermedad recientemente, expresó su angustia y malestar ante la situación: "Le pediría al intendente que por favor sea tan amable de tenerla en condiciones ya que ellos mismos dijeron que hay que cuidarse del dengue". Asimismo, remarcó la gravedad de su cuadro clínico particular al señalar: "Yo en particular tengo lamentablemente dengue y estoy antiagregada por lo que me da mucho miedo".

Ante este panorama, los habitantes de la zona exigen una intervención inmediata por parte de la Municipalidad para realizar tareas de saneamiento, desagüe y desinfección en el sector. Los reclamos vecinales apuntan a que las políticas de prevención de enfermedades se reflejen también en el cuidado efectivo de los espacios verdes y recreativos de uso comunitario.