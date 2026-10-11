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Vecinos de San Carlos denuncian que están sin luz desde la madrugada

La interrupción del servicio afecta varias manzanas de la avenida 149 entre 44 y 45, a pocos metros d la reconocida feria Paseo 45. Los frentistas reclaman una solución urgente de EDELAP.

Por Redacción

Vecinos de San Carlos denunciaron que permanecen sin suministro eléctrico desde la madrugada de este domingo y reclamaron una pronta respuesta de EDELAP para recuperar el servicio.

El inconveniente se registra en la zona de avenida 149 entre 44 y 45, a pocos metros de la avenida 44 y de la reconocida feria Paseo 45, un sector transitado de la localidad platense.

Según indicaron los vecinos esta mañana a EL DÍA, el corte comenzó durante las primeras horas del día y, hasta el momento de realizar el reclamo, continuaban sin luz. La situación genera preocupación entre los frentistas, que esperan una solución para restablecer el suministro.

"Creo que se quemó un transformador o algo por el estilo, porque vimos cosas quemadas justo afuera de unos departamentos que están sobre 149 entre 44 y 45. El supermercado Chino ya está trabajando con generadores desde temprano, necesitamos que vuelva la luz", dijo una vecina a este medio. 

Ante este escenario, los afectados pidieron la intervención urgente de la empresa distribuidora y reclamaron respuestas sobre cuándo se normalizará el servicio.

Por otro lado, este medio se comunicó con EDELAP sobre la denuncia y explicaron: "Efectivamente el equipo del Centro Operativo de la empresa tiene el caso relevado. Se derivo la tarea de normalización a la cuadrilla técnica más cercana". 

El episodio vuelve a poner en el centro de la escena los inconvenientes con el suministro eléctrico que generan preocupación entre los vecinos de distintos barrios de La Plata.

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