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Piden los vecinos

Vecinos de San Carlos denuncian que viven en la "cuadra de la Luna"

Residentes del barrio reclaman por el deplorable estado de las arterias, inundadas de cráteres, pastizales y sin asfaltar.

Por Redacción

Frentistas de San Carlos manifestaron su bronca ante el estado calamitoso en el que se encuentran las calles del barrio —especialmente sobre la traza de 36 y las transversales entre 140 y 143—, una zona que describen como "olvidada totalmente". La situación empeora día a día con el paso de camiones de gran porte y vehículos de empresas de servicios. "Acá en el barrio le pusimos la 'cuadra de la Luna' porque más cráteres que esto no pueden haber en otro lado, y ayer se metió una camioneta acá en la zanja", denunciaron con preocupación los frentistas afectados, quienes aseguran que transitar en vehículo o caminar por el lugar se ha vuelto una misión imposible y peligrosa.

El panorama se completa con la falta de obras de infraestructura básica, veredas y luminaria en varios tramos, como ocurre sobre la calle 36 entre 139 y 140, donde el pasto crecido prácticamente se ha comido el precario asfalto existente. "Esto va desgastándose día a día y la mayoría ya rompimos los autos", enfatizaron los vecinos, pidiendo soluciones urgentes a los reiterados reclamos desoídos.

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