Frentistas de San Carlos manifestaron su bronca ante el estado calamitoso en el que se encuentran las calles del barrio —especialmente sobre la traza de 36 y las transversales entre 140 y 143—, una zona que describen como "olvidada totalmente". La situación empeora día a día con el paso de camiones de gran porte y vehículos de empresas de servicios. "Acá en el barrio le pusimos la 'cuadra de la Luna' porque más cráteres que esto no pueden haber en otro lado, y ayer se metió una camioneta acá en la zanja", denunciaron con preocupación los frentistas afectados, quienes aseguran que transitar en vehículo o caminar por el lugar se ha vuelto una misión imposible y peligrosa.

El panorama se completa con la falta de obras de infraestructura básica, veredas y luminaria en varios tramos, como ocurre sobre la calle 36 entre 139 y 140, donde el pasto crecido prácticamente se ha comido el precario asfalto existente. "Esto va desgastándose día a día y la mayoría ya rompimos los autos", enfatizaron los vecinos, pidiendo soluciones urgentes a los reiterados reclamos desoídos.