Vecinos de San Carlos reclaman por un desagüe tapado con basura hace más de un año

Vecinos de la zona oeste de La Plata denunciaron una falta de mantenimiento en el cruce de las calles 132 y 52, justo frente a los talleres del ferrocarril. Los frentistas sostienen este pedido de solución desde hace más de un año, sin obtener respuestas por parte de las autoridades.

En las imágenes, los vecinos exponen un sumidero sin tapa y obstruido por bolsas, plásticos y diversos desechos. Según indicaron, la acumulación de basura impide su drenaje y provoca el estancamiento del agua sobre la cuneta. Ante ello, exigen la limpieza inmediata de la boca de tormenta para restablecer el escurrimiento.