La acumulación de desperdicios suma un nuevo episodio de indignación y preocupación ambiental. Residentes de Tolosa advierten sobre la persistencia de un foco de contaminación ubicado en la intersección de las calles 527 y 121, un punto donde habitualmente convergen vehículos y personas ajenas a la zona para volcar deshechos. "Aun se encuentra el basural en 527 y 121; he visto que vienen carros y personas ajenas al barrio a tirar bolsas de consorcio con basura", señaló una frentista afectada.

El panorama se agrava por el incumplimiento sistemático en la cobertura del servicio puerta a puerta en los domicilios aledaños, donde las zanjas lucen anegadas por plásticos y latas. "Hace 14 días que tengo mis bolsas colgadas, es una desidia como vivimos con mugre constantemente. El recolector pasa por 527 y 121 todos los días pero nunca, hace más de 5 años diría, dejó de pasar por 527 hasta 122", remarcó la vecina. La interrupción del circuito habitual de limpieza no solo compromete la salubridad del entorno, sino que incrementa el riesgo de anegamientos ante eventuales lluvias intensas.

Ante la falta de respuestas a las reiteradas presentaciones formales, las familias de la zona piden una intervención urgente, remarcando la contradicción entre el pago regular de los tributos y la prestación recibida. "Quisiera saber quién es responsable de tener bien los barrios; a mí me cobran el impuesto municipal y no veo que sea respetada como ciudadana", concluyó la denunciante, a la espera de un operativo de saneamiento integral que erradique de forma definitiva el microbasural.