Vecinos de Tolosa preparan una demanda colectiva contra Edelap

El fastidio por las pérdidas que dejó el apagón del 17 de agosto reunió este sábado a vecinos de Tolosa y Ringuelet en el Club Corazones Unidos, de 4 entre 521 y 522. Allí comenzaron a organizar una demanda colectiva contra Edelap por los daños que, aseguran, no fueron cubiertos por las bonificaciones recibidas.

La convocatoria reunió a frentistas y directivos de la institución barrial. Los vecinos completaron planillas con firmas y datos de los usuarios afectados para reclamar por el corte originado tras el incendio de la Estación Transformadora de 9 y 527.

“Estuvimos cuatro días sin luz y tuve que tirar comida preparada”, contó Lidia, vecina de la zona.

También señaló que buscan respuestas por cada jornada sin servicio.

Sergio Anuchik, de 63 años, vecino de Tolosa y Ringuelet, dijo que miles de usuarios estuvieron sin energía durante más de 56 horas y lo definió como “vivir en la época de las cavernas”.

En su casa debieron trasladar alimentos del freezer, en conservadoras, a viviendas de familiares con electricidad. Advirtió que no todos cuentan con vehículo o parientes cerca para salvar la comida.

Luciano, de 54 años, calculó que en su zona estuvieron “cuatro días y pico” sin suministro.

A las pérdidas de alimentos sumó la compra de luces de emergencia, linternas y velas. Aunque recibió un descuento en la factura, consideró que no alcanzó a cubrir los gastos: “Las pérdidas fueron superiores a eso que nos descontaron”, sostuvo.

Durante la reunión, el abogado Víctor Vélez explicó que una alternativa es que los usuarios reclamen en forma particular, en lugar de hacerlo a través de una asociación civil o de los comercios, cuyos planteos requieren revisar documentación contable. Como referencia para sostener una acción colectiva, fijó un piso de 50 solicitudes: “Si somos menos de 50 no tiene sentido”, advirtió.

Los vecinos se preparan para ir a la Justicia luego de que otros frentistas de Tolosa pidieran un resarcimiento equivalente a seis meses de servicio ante el organismo de control del servicio, Oceba y la Defensoría del Pueblo de la Provincia. Fue rechazado.

Entre los casos mencionados surgió el de Alicia, dueña de un lavadero de 520 entre 10 y 11, quien dijo sufrir daños en sus máquinas luego de que los generadores instalados funcionaran con las fases invertidas.

El incendio del 17 de agosto dejó fuera de servicio a la Estación Transformadora Tolosa y, en el momento de mayor afectación, a 61.521 usuarios. El organismo de control del servicio, Oceba, inició un procedimiento para determinar responsabilidades y la Provincia dispuso bonificaciones del 20% de los conceptos eléctricos por cada 24 horas sin suministro, más un 0,8% por hora adicional.