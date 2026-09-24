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La Región

Vecinos de Tolosa reclaman por el agua turbia de las canillas

Por Redacción

Este jueves, en Tolosa, los vecinos tuvieron que lamentar otro problema con el servicio de agua que suministra la empresa ABSA. Desde las primeras horas de la tarde, los frentistas y comerciantes se encontraban con una importante turbiedad a la hora de abrir sus canillas. 

Deesa manera, con un agua de color similar a la de un té, los vecinos de 12 y 530 se vieron imposibilitados de poder utilizarla para cocinar, beber o incluso higienizarse. Sin embargo, para la fecha no se encontraba estipulada ninguna obra en los alrededores ni zonas aledañas que afecte el normal funcionamiento. 

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