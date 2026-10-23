Vecinos de Villa Elisa exigen una solución urgente debido al estado intransitable de la calle en la intersección de 26 y 418 bis, una zona estratégica donde funcionan escuelas, iglesias y un "minicentrito" comercial. Aseguran que la situación representa un riesgo constante para toda la comunidad y advierten sobre el peligro latente ante la falta de obras de infraestructura vial y pluvial en el barrio.

La solicitud lleva meses en la burocracia municipal sin obtener respuestas favorables. Según detallaron los afectados, "hay reclamos y hasta 1 expediente" formal (4061-2061577/2025) presentado ante las autoridades competentes, pero "este expediente nunca tuvo respuesta". La preocupación principal radica en que el deterioro vial se combina con una infraestructura deficiente, donde "obvio las zanjas son a cielo abierto" y otras se encuentran obstruidas.

Ante la falta de mantenimiento, los vecinos alertan sobre las consecuencias "catastróficas" que podría dejar un temporal en la zona. Con la llegada de precipitaciones intensas, los frentistas sostienen con gran preocupación que "con el superniño esto va a hacer un caos", por lo que reiteran su pedido desesperado al municipio para evitar anegamientos y accidentes graves en el sector.