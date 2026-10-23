Vecinos del barrio 19 de febrero (del diagonal 690 a 90 y de 117 a 122) manifestaron su profunda preocupación ante el total abandono de la zona, que acumula pastizales, basura y un arroyo sin limpiar desde el año 2013. La situación se torna crítica debido a la falta de iluminación: desde el pasado 22 de junio reclaman la reposición de las luminarias robadas, una plaza con juegos rotos y sin hamacas, y columnas en estado de peligro extremo. Según relataron, una de las estructuras quedó electrificada y causó la muerte de un perro, obteniendo como respuesta: "bueno pero fue un perro" como si no fuera una vida también" y "me dijo que coloque un trapo negro en señal de luto en la columna electrificada y una roja donde falta las luminarias" por parte de las autoridades locales ante la gravedad del hecho.

A la falta de respuestas institucionales se suma el temor latente ante las proyecciones climáticas para los próximos meses. Los habitantes exigen una limpieza inmediata del arroyo para evitar una nueva tragedia por inundaciones, recordando que no se han realizado obras estructurales desde la inundación de 2013. Ante la burocracia y los reiterados números de reclamo sin solución, los vecinos solicitan medidas urgentes que garanticen la seguridad y el saneamiento del barrio.