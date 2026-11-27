En el cuadrante comprendido entre las calles 472 a 478 y de 5 a 11, en el Barrio Savoia, City Bell, la red cloacal de ABSA está colapsada desde hace tres años y las cañerías de la calle no logran escurrir los desechos. Los vecinos denuncian que el vertido de líquidos sin tratar contamina las napas freáticas y viola las leyes ambientales, mientras la acumulación de aguas servidas funciona como un foco infeccioso a cielo abierto.

Según el planteo expuesto ante este diario, pese a abonar las facturas y acumular múltiples reclamos, la empresa solo envía cuadrillas tercerizadas a realizar destapes provisorios que no resuelven una falla estructural. “Hoy volvieron a mandar una cuadrilla para solucionar la urgencia del rebalse, pero no creo que dure mucho. Está colapsada la red desde Tolosa hasta Berazategui; es lo que me dijeron los operarios”, aseguró una frentista que ofició portavoz del grupo “Vecinos autoconvocados del Barrio Savoia”.

Como el caño maestro está tapado, el agua servida de las casas no tiene salida, se sostiene. Incluso, quienes colocaron válvulas antirretorno (con una exclusa) quedan atrapados: el sistema bloquea la entrada desde afuera, pero impide el desagote hacia la red, haciendo que baños, duchas y lavarropas rebalsen con el uso diario.

El problema también desborda hacia los zanjones y termina en los arroyos Martín y Carnaval, se denuncia. Ante este riesgo, los frentistas intimaron a ABSA, la Autoridad del Agua (ADA), la Municipalidad de La Plata, ministerios de la Provincia y la Defensoría del Pueblo para exigir obras, operativos de desinfección y la refacturación por el servicio inoperativo.

Advierten que la acumulación de desechos en las calles y zanjas genera olores nauseabundos constantes y constituye un foco infeccioso que expone a vecinos al contagio de enfermedades.