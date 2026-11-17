La paciencia de los frentistas de la esquina de 68 y 25 llegó a un límite insostenible debido al persistente desborde de líquidos cloacales que afecta la cuadra. El conflicto principal radica en la gestión de los reportes por parte de la empresa encargada. Según detalló una afectada, el primer reclamo con fecha 30/10 (número 4123795) fue marcado como solucionado de manera ficticia: "Ayer me contestaron que estaba solucionado cuando yo estaba viendo esto que les mando y me dieron un número de reclamo nuevo".

Ante la falta de cuadrillas en el lugar, los afectados debieron insistir y obtuvieron una nueva registración con fecha 16/11 (número 4130214). Con esta maniobra administrativa, denuncian que las autoridades buscan minimizar la gravedad institucional del caso: "Entonces ahora para ellos es un problema de un día, no de 20 o más como es en realidad". La situación se agrava por el impacto ambiental y sanitario en la zona comercial y residencial: "No les puedo decir el olor que hay en todo el barrio por este desborde", remarcaron en busca de una urgente intervención pública.