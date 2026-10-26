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Vecinos denuncian que ABSA dejó la vereda rota hace dos años: "Nunca la terminaron"

Una familia de 62 entre 14 y 15, Reclaman una solución urgente tras la intervención de la empresa de agua que dejó el paso intransitable.

Por Redacción

Lo que comenzó como una reparación necesaria por parte de la prestataria de servicios se convirtió en un obstáculo constante para la circulación peatonal, afectando especialmente a adultos mayores y niños que transitan por el lugar. Los frentistas atraviesan una situación particular debido a una obra inconclusa que lleva dos años sin respuestas.

Según expresaron los vecinos afectados de 62 entre 14 y 15, , la empresa intervino la zona para solucionar una avería, pero la obra jamás fue finalizada correctamente. "Es una vergüenza que nos ignoren de esta manera; vino ABSA hace 2 años a romper y nunca más volvieron a arreglar la vereda que dejaron totalmente destruida", manifestaron con indignación ante la falta de respuestas oficiales.

Ante la persistencia del peligro en la vía pública y los daños en la infraestructura urbana, los vecinos piden la pronta reparación del espacio y una respuesta concreta por parte de la empresa.

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