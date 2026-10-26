Lo que comenzó como una reparación necesaria por parte de la prestataria de servicios se convirtió en un obstáculo constante para la circulación peatonal, afectando especialmente a adultos mayores y niños que transitan por el lugar. Los frentistas atraviesan una situación particular debido a una obra inconclusa que lleva dos años sin respuestas.

Según expresaron los vecinos afectados de 62 entre 14 y 15, , la empresa intervino la zona para solucionar una avería, pero la obra jamás fue finalizada correctamente. "Es una vergüenza que nos ignoren de esta manera; vino ABSA hace 2 años a romper y nunca más volvieron a arreglar la vereda que dejaron totalmente destruida", manifestaron con indignación ante la falta de respuestas oficiales.

Ante la persistencia del peligro en la vía pública y los daños en la infraestructura urbana, los vecinos piden la pronta reparación del espacio y una respuesta concreta por parte de la empresa.